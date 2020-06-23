Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы 17-летнего голкипера «Ростова» Дениса Попова. Он защищал ворота команды в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи», сделал 15 сейвов, отразил пенальти и пропустил 10 голов.

«Он сыграл только одну игру, в которой пропустил 10 мячей. Да, он молодец, что совершил несколько сэйвов, тащил команду, как мог, но он еще ребенок. Просто так сложились обстоятельства, что он вышел на этот матч», — сказал Сафонов, слова которого приводит NEWS.ru.

Агент подчеркнул, что карьера Попова может повернуться в любую сторону, поэтому ему нужно продолжать работать. Сафонов добавил, что до матча об этом игроке ничего не было известно.

«Акинфеев вот тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте и до сих пор играет. А сколько таких было! Из-за одной игры поднимать шумиху не стоит», — сказал агент.

Напомним, в матче против «Сочи» за «Ростов» играли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет, так как в основной команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом.