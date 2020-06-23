Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал информацию о том, что несколько участников выставочного турнира Adria Tour, организованного Новаком Джоковичем, заболели коронавирусом.

«Если Новак не заразится COVID-19, я начну заряжать воду положительной энергией», — написал Сандгрен в своём микроблоге в «твиттере».

Напомним, финал турнира, где должны были встретиться Джокович и Андрей Рублёв, так и не был сыгран из-за того, что у болгарина Григора Димитрова обнаружили коронавирус. Затем стало известно, что также заболел его тренер и хорват Борна Чорич. Кроме того, специалист по физподготовке из команды Джоковича также сдал положительный тест.

Вчера, 22 июня, появилась информация, что заболел Виктор Троицки и его беременная супруга. Также стало известно о заболевании пятилетнего мальчика — внука владельца ресторана, в котором Джокович устроил вечеринку.