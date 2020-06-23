Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предположил, когда его подопечный может завершить карьеру.

По мнению специалиста, Нурмагомедов в состоянии выступать еще семь или даже восемь лет. Ранее сам Хабиб говорил, что не собирается надолго оставаться в ММА.

«Хабиб настолько сильный борец, что может спокойно продолжать выступать шесть-семь лет. Но здесь всё зависит от его желания. Именно по качествам, физическому состоянию и навыкам он может выступать ещё шесть, семь или даже восемь лет», — заявил Мендес, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в 28 поединках в ММА. Его следующим соперником должен стать американец Джастин Гэтжи, в мае одержавший победу над Тони Фергюсоном. Титульный бой запланирован на сентябрь 2020 года.