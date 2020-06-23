Елизавета Апушкина, вдова российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США от полученных в поединке травм, требует в суде финансовую компенсацию. В декабре сообщалось, что Апушкина а подала иск на Атлетическую комиссию.

«Основным требованием является денежная компенсация. Ее размер должен определить суд. Ответчик — Атлетическая комиссия штата Мэриленд», — приводит слова собеседника ТАСС.

Напомним, 20 июля 2019 года Дадашев провел бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Поединок был остановлен в 11 раунде по решению команды россиянина. Ему стало плохо, он был доставлен в больницу в критическом состоянии с отеком мозга. Врачи три дня боролись за жизнь Дадашева, однако спасти его не удалось.