Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на инцидент в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Игра состоялась в понедельник, 22 июня, и завершилась победой «горожан» с разгромным счетом 5:0.

После стартового свистка над стадионом пролетел самолет с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны). Инцидент произошел сразу после того, как футболисты играющих команд опустились на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).

На своей странице в «Твиттере» Стерлинг разместил фотографию баннера и сопроводил публикацию хештегом Time For Change (Время перемен).