Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала переход шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон.

Экхофф отметила, что будет просто выполнять свою работу, пока основное внимание будет приковано к Нильссон. По ее мнению, иногда полезно побыть в тени, так как не всегда хочется быть публичным человеком.

Норвежка предположила, что Стина открыла в себе талант к стрельбе, иначе она бы не стала менять вид спорта.

«Можно попробовать пострелять раз или два, а потом понять, что ты хорош в этом. Тогда у тебя появляется мотивация. Могу поспорить, что у Нильссон талант в стрельбе. Возможно, она будет одной из главных моих соперниц», – сказала Экхофф, слова которой приводит NRK.

Напомним, Нильссон уже поучаствовала в первых биатлонных соревнованиях, однако они были неофициальными и проводились внутри команды.