Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дало клубам разрешение на тренировки в группах по 12 игроков. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Команды смогут приступить к тренировкам в увеличенных группах уже сегодня, 23 июня. Ранее можно было заниматься лишь по шесть человек.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а затем завершен досрочно. Сезон возобновится розыгрышем плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут принимать участие 24 команды вместо привычных 16.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 9,2 миллионов, свыше 470 тысяч человек погибли, более 4,9 миллионов — выздоровели.