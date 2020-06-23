Согласно официальной статистике, представленной на сайте Стопкоронавирус.РФ, на вторник, 23 июня, в России зафиксированы 7425 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 599705.

За минувшие 24 часа скончались 153 пациента, всего за период пандемии установлено 8359 летальных случаев от COVID-19. 356 429 человек успешно преодолели болезнь, из них 12 013 выписаны по выздоровлению за последние сутки.

В списке зараженных регионов по-прежнему лидирует Москва: в столице инфицированы уже 216095 человек, из них 1081 случай — новый. В Московской области добавились 504 пациента, всего числится 54879 зараженных. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 220 новых случаев, всего в Северной столице 22632 зараженных гражданина.