Женская футбольная команда «Зенита» провела первую тренировку после паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Днем ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Ольга Порядина рассказала, что команда будет проводить поэтапную подготовку, а главная задача сейчас — сохранить здоровье спортсменок.

«Поэтому принято решение не форсировать тренировочный процесс, а подготовку вести поэтапно. Тренировки будут проходить в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и под контролем медицинского штаба команды», — рассказала Порядина в интервью пресс-службе «Зенита».

Перед возобновлением тренировок вся команда прошла тестирование на коронавирус, ни одного положительного результата выявлено не было.

Старт нового сезона запланирован на август.