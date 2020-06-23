Очередная ошарашивающая новость из мира фигурного катания пришла вчера: американка Алиса Лю покинула своего тренера Лауру Липецки, под руководством которой вышла на топовый уровень и прослыла едва ли не новым гением своего вида спорта.

Причину ухода долго искать не надо: очевидно, Алиса мечтает о золоте Олимпийских игр, которые приходятся как раз на её первый взрослый сезон. Лю обладает всем необходимым, чтобы блеснуть, однако пока не выдерживает конкуренции с юными ученицами Тутберидзе.

На чемпионате мира она стала третьей, пропустив вперед россиянок Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. В активе американки уже есть элементы ультра-си — тройной аксель и четверной лутц, однако они пока не стали гарантией успеха.

Желание Алисы сделать шаг вперед понятно: она тренировалась под руководством Липецки с самого детства, но никогда не видела внутренней конкуренции. Фигуристка признавалась, что является самой сильной спортсменкой в группе, и это не было ни хвастовством, ни самолюбованием — просто она тренируется среди непрофессионалов.

«Не думаю, что на моем катке есть взрослые фигуристки. Не в плохом смысле, но я думаю, что я на своем катке лучшая. У нас уровень практически массового катания», — говорила Алиса на юниорском чемпионате мира в этом году.

Отношения между Лю и Липецки всегда были тёплыми: они вместе изучали города, которые посещали в ходе соревнований, фотографировались и угощались мороженым. Поэтому разлад болельщики заметили сразу — как только Алиса отписалась от тренера в социальных сетях и удалила совместные фото. Несложно догадаться, каким ударом для Липецки стала потеря такой ученицы.

Алиса продолжит свой путь под руководством Ли Баркелла, который тренирует Винсента Чжоу и Сатоко Мияхару. Чем обусловлен такой выбор — вопрос к самой фигуристке, ведь и на небольшом катке в Окленде с Липецки она смогла освоить сложнейшие элементы. Куда логичнее выглядел бы переход в Рафаэлю Арутюняну, специалисту по прыжкам, но в его группе и так тренируются Мэрайя Белл и Брейди Теннелл. Сейчас они являются лидерами взрослой американской сборной, и вполне возможно, что Арутюнян просто не захотел повторять у себя в группе ситуацию Медведевой и Загитовой.

Можно было рассмотреть и вариант с переходом к Брайану Орсеру, но он уже взялся помогать звездной японке Рике Кихире, а также отдает уйму сил на работу с Евгенией Медведевой и Юдзуру Ханю.

Так как Алиса не вдается в подробности, неизвестно, обращалась ли она к кому-то, кроме Баркелла. Интриги добавляет и то, что Лю остается в Окленде — так сообщила она сама. Кем тогда станет Баркелл, тренирующий в Торонто? Он будет приходящим тренером, консультантом, или же переезд просто запланирован на более поздний срок? Чтобы получить ответы на эти вопросы, придется немного подождать — если не до начала сезона, то хотя бы до старта тренировок Алисы в новой команде.