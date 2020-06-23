Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что финансирование сборников продолжится на прежнем уровне.

Матыцин отметил, что люди иногда путают деятельность в профессиональных клубов, поэтому адресуют вопрос по финансированию клубов, лиг, в частности, в футболе, в хоккее, к министерству.

Однако руководитель российского спорта заметил, что отечественные спортсмены, члены сборных команд, — это тоже профессиональные спортсмены, получающие зарплату и находящиеся на ставках.

«Этот блок абсолютно не претерпит никаких изменений, будет продолжение финансирования в тех же объемах», – подчеркнул Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что российские спортсмены начали тренироваться в конце мая после паузы из-за пандемии коронавируса.