Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов, вспомнив о чемпионате мира 2018 года в России, отметил поведение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Кудряшову запомнилось, какой хороший коллектив получился тогда в сборной. Команду объединила идя доказать все стране, что игроки чего-то могут.

«На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба. То, что он говорил в раздевалке и на поле, было сильно. Он вел за собой, был вожаком, своим примером показывал, все видели это и старались, отдавали себя. Думаю, для Дзюбы такая роль тоже была чем-то новым», — приводит слова Кудряшова пресс-служба РФС,

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.