Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что соперники не смогут догнать «сине-бело-голубых» в турнирной таблице нынешнего сезона. По мнению Быстрова, если у «Краснодара» и «Локомотива» и есть шанс на чемпионство, то лишь теоретический.

«Теоретически шанс всегда есть, но, глядя на турнирную таблицу и вспоминая игру «Локомотива» с «Оренбургом», можно сказать, что шансов нет. Да их в принципе и не было, просто хотелось сохранить интригу и сказать, что у соперников «Зенита» может получиться. Но получилось бы только в том случае, если бы «Зенит» не выходил на поле», — заявил Быстров, слова которого приводит bobsoccer.ru.

Напомним, после 23 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка. «Локомотив» идет на второй строчке с 44 очками, «Краснодар» — третий (41). Однако подопечные Мурада Мусаева сыграли на одну встречу меньше, так как их матч с «Динамо» не состоялся из-за коронавируса.

«Зенит» в первом после возобновления сезона матче разгромил ЦСКА со счетом 4:0, «Локомотив» обыграл «Оренбург» — 1:0.