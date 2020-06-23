Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Магомед Адиев поделился мнением о проведении матча между «Сочи» и «Ростовом».

За «Ростов», напомним, сыграли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет, так как основной состав ушел на карантин из-за шести случаев заражения коронавирусом. В итоге «Сочи» одержал победу с разгромным счетом 10:1.

По мнению Адиева, рассматривать данный матч можно по-разному. С одной стороны, он стал хорошим шансом для мальчишек из «Ростова», они дебютировали в РПЛ и узнали, что такое взрослый футбол.

«С другой стороны — это жирный минус для чемпионата. Такие игры, конечно, нельзя проводить. В моем понимании, всегда должна быть спортивная составляющая. Все хотят побеждать, но в любой ситуации мы должны оставаться спортсменами — людьми, которые добиваются результата в равных условиях», — сказал Адиев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что переигровки матча «Сочи» — «Ростов» не будет.