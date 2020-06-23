Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров объяснил, почему лайкнул пост главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором он сравнил чемпионат России по футболу с первенством водокачки.

«Действительно согласен с Валерием Георгиевичем. Глядя на то, как одни матчи не переносят, а другие спокойно откладывают на месяц, вольно или невольно приходишь к выводу, что руководство РПЛ принимает странные решения», — сказал Быстров, слова которого приводит bobsoccer.ru.

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Ростов» на выезде проиграл «Сочи» со счетом 1:10. За донскую команду выступали игроки в возрасте от 16 до 19 лет, так как основной состав ушел на карантин после выявления шести случаев заражения коронавирусом.

«Ростов» обращался к «Сочи» с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако получил отказ. РФС также не смог повлиять на ситуацию, потому что для переноса матча необходимо согласие двух команд.