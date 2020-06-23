Болгарский теннисист Григор Димитров, у которого в ходе выставочного турнира Adria Tour обнаружили коронавирус, почувствовал недомогание еще до матча.

Об этом сообщил его менеджер Георгий Стойменов, слова которого приводит «Большой теннис Украины» со ссылкой на Btvnovinite.

Как рассказал Стойменов, накануне матча в Задаре у Димитрова поднялась температура. После того, как она спала, теннисист продолжал испытывать недомогание, но решил не отказываться от игры. 20 июня он провел поединок против Борны Чорича, который впоследствии также заболел коронавирусом.

Из-за нехватки сил Димитров снялся с вечернего матча и уехал домой. На следующий день он сдал анализы в больнице в Монако, которые дали положительный результат. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и не испытывает симптомов коронавируса.