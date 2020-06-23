Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в Министерство спорта России списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей. Лига попросила помочь им вернуться в Россию для подготовки к следующему сезону.

«КХЛ ведёт активную работу, направленную на своевременное прибытие иностранных хоккеистов в расположение своих клубов. Лига находится в постоянном контакте с Министерством спорта России, а также МИД и аппаратом правительства России», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранные игроки не могут вернуться в Россию, из-за чего рискуют пропустить старт тренировочных сборов.

Напомним, минувший сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Команды успели провести первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, затем розыгрыш был остановлен, победитель не определен.