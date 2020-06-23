Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента организации.

«Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода», — заявил Майгуров, слова которого приводит официальный сайт СБР.

Специалист подчеркнул, что до начала отчетно-выборочной конференции готов пообщаться с представителями регионов и ответить на все их вопросы. Отмечается, что на следующей неделе Майгуров проведет пресс-конференцию, на которой представит свою программу и ответит на вопросы прессы.

Напомним, действующим главой СБР является Владимир Драчев, однако он может быть отправлен в отставку 11 июля в ходе внеочередной отчетно-выборочной конференции.