Московский «Спартак» выступил с заявлением о задержании болельщиков клуба, которые устроили акцию и организовали файер-шоу, провожая команду в Тулу на матч с «Арсеналом».

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды», — говорится в заявлении «Спартака» на официальном сайте.

Подчеркивается, что клуб и команда оценили яркий перформанс, организованный болельщиками. По мнению клуба, данные действия не должны быть расценены как хулиганство, потому что никто не пострадал, а перекрытая дорога используется по большей части клубным транспортом.

«Спартак» попросил правоохранительные органы воздержаться от уголовного преследования фанатов, которые выразили поддержку любимому клубу. Также «красно-белые» обратились к болельщикам с просьбой теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций.