Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила подписчиков с международным олимпийским днем.

В своем «Инстаграме» Медведева выложила архивное фото с Олимпиады в Пхенчхане, отметив, что сегодняшний день для нее очень важен.

«С международным Олимпийским днём. Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских Играх 2018 в Пхёнчхане», — написала фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 23 Июн 2020 в 3:52 PDT

Напомним, Евгения Медведева завоевала две серебряные награды на Олимпийских играх в Пхенчхане: одну в командных соревнованиях, другую — в личных, где уступила лишь сопернице по группе Алине Загитовой.