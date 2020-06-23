Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила подписчиков с международным олимпийским днем.
В своем «Инстаграме» Медведева выложила архивное фото с Олимпиады в Пхенчхане, отметив, что сегодняшний день для нее очень важен.
«С международным Олимпийским днём. Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских Играх 2018 в Пхёнчхане», — написала фигуристка.
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Напомним, Евгения Медведева завоевала две серебряные награды на Олимпийских играх в Пхенчхане: одну в командных соревнованиях, другую — в личных, где уступила лишь сопернице по группе Алине Загитовой.
Женечка, дорогая! Поздравляем тебя с Международным Олимпийским днём! Как никто, ты достойна этого праздника и поздравления! Ты не только являешься двукратной серебряной медалисткой зимних Олимпийских игр 2018, но и приняла деятельное участие и выступила с речью в Международном Олимпийском комитете в Лозанне, благодаря чему было принято решение об участии российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале, в этих играх. Мы, твои болельщики очень любим тебя и ценим твой большой талант и трудолюбие, которые помогли тебе стать помимо Олимпийских игр, двукратной чемпионкой России, двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой Мира, победителем Финала Гран-при и завоевать ещё множество других наград и призов. Мы… Читать далее »