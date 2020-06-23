Российские фигуристы Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева на «отлично» защитили выпускные работы в НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, г. Санкт-Петербург.

Небольшое видео с объявлением оценок за защиту дипломных работ появилось в «Инстаграме» фигуриста Дмитрия Ялина, который также в этом году выпустился из университета. Защита выпускных работ проходила в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Видео можно посмотреть в фан-аккаунте Туктамышевой:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Empress Liza Team (@team.tuktik) 22 Июн 2020 в 10:06 PDT

Напомним, Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин обучались на кафедре теории и методики фигурного катания на коньках, теперь они будут дипломированными тренерами по фигурному катанию. Отметим, заведующим кафедрой является тренер Алексей Мишин.