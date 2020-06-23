Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов будет готовиться к новому сезону на Кубке мира с личной винтовкой.

Об этом сообщил его личный тренер Александр Касперович в интервью ТАСС. По словам тренера, Логинов продолжает тренироваться у себя дома.

«Практически решен вопрос приобретения личной винтовки, с которой он будет иметь право работать», — заявил Касперович, подчеркнув, что вопрос с оружием состоит в документах и решится на этой неделе.

«Винтовка уже есть, сейчас надо просто получить лицензию на ее приобретение. Как только она будет на руках, винтовка будет выкуплена», — заявил Касперович, отметив, что Логинов сможет хранить оружие у себя дома с соблюдением требований безопасности.

Отметим, Александр Логинов выступал на соревнованиях с винтовкой бренда Anschuetz, ее стоимость начинается от 4 тысяч долларов.