Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выступил с заявлением по поводу вспышки коронавируса на хорватском этапе выставочного турнира Adria Tour.

Заявление появилось на официальном сайте теннисиста. По словам Джоковича, турнир должен был объединить игроков, продемонстрировать солидарность в регионе. Adria Tour организовали, чтобы помочь известным и начинающим теннисистам Восточной Европы соревноваться в то время, пока не возобновлены официальные турниры.

«Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся», — говорится в обращении Джоковича.

По словам спортсмена, вирус никуда не делся, и в новой реальности всем нужно научиться жить и справляться с проблемами. «Надеюсь, со временем ситуация улучшится и мы сможем вернуться к обычной жизни, какой она была до коронавируса», — отметил Джокович.

Отметим, известно о нескольких случаях заболевания коронавирусом среди участников Adria Tour, заболел в том числе и сам Джокович.