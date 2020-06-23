Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на заявление Виктора Майгурова о выдвижении в качестве кандидата на пост главы СБР.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости. «Если он хочет куда-то идти, то пусть выдвигается. Я-то здесь при чем? Никак не буду комментировать эту информацию, – заявил Драчев.

Также Драчев сказал, что пока не готов дать конкретный ответ на вопрос, будет ли он сам участвовать в отчетно-выборной конференции.

Напомним, на 11 июня запланировано проведение внеочередной отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России, на нем могут выбрать нового президента организации. Владимир Драчев занимает пост президента с мая 2018 года, он выиграл выборы в последнем туре именно у Виктора Майгурова.