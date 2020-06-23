После успешного для «Зенита» сезона 2001 года, когда команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата России, клуб покинули три ключевых игрока. Одним из них был Андрей Кобелев – человек державший не только раздевалку, но и контуры игры того «Зенита». Кобелев играл на позиции, как тогда модно было говорить, — атакующего диспетчера.

Решено было смотреть на эту позицию легионера из дальнего зарубежья, которых в «Зените» тогда еще не было. Главный тренер Юрий Морозов и спортивный директор Борис Рапопорт поехали просматривать футболистов в Югославию. Центральный защитник Милан Вьештица стал первой ласточкой. Настала пора найти плеймейкера.

Как рассказывает Борис Рапопорт, во время его поездки в Югославию, Мудринича, в отличие от Вьештицы, в игре посмотреть не удалось. Спортивный директор видел его лишь на тренировке и определенного мнения не составил. Затем в Югославию полетел Морозов.

Мэтру Мудринич понравился. Прежде всего, своими техническими качествами. 26-летний полузащитник потрясающе владел левой ногой. Еще Мудринич просто гениально исполнял стандартные положения. Каждый вблизи от ворот штрафной – потенциальный гол.

Морозов заговорил о том, что «Зенит» может взять нового Желудкова. Трансфер Мудринича из «Сартида» был оформлен и стал самой дорогой покупкой в истории «Зенита» на тот момент. Виталий Мутко заплатил югославом порядка миллиона долларов. Футболист на зависть Андрею Аршавину унаследовал у Кобелева 10-й номер.

Но уже на сборах, по приезду туда Мудринича, выяснилось, что Володе, как его называли игроки и тренеры «Зенита», не хватает скорости.

Он оказался медленным футболистом, который компенсировал недостаток скорости быстрым умом. Исходя из тренерских методик Морозова, предполагающих активное участие всех футболистов в оборонительной и скоростно-силовой работе, это был приговор. Мыслью за командой югослав успевал, но бегать на ее уровне не мог. Хотя стандарты были великолепны.

Попытки вписать Мудринича в тот «Зенит» предпринимались. Но тяжелая работа на сборах компенсировалась негативно. Уже после матча второго тура чемпионата с «Ротором» Мудринич получил травму на тренировке – растяжение передней мышцы бедра. Вернулся югослав к тренировкам, когда Морозов по состоянию здоровья уже не мог руководить командой и передал коллектив помощнику Михаилу Бирюкову.

Сезон 2002-го год – самый скверный по результатам для «Зенита» 20-го века. Однако в конце весны был удачный отрезок, когда команда Бирюкова набирала очки. Делала оан это без Мудринича, поэтому вводить югослава в состав тренер не торопился. Первый круг получился скомканным – югослав откровенно был не готов физически, изредка выходя на замену. Второй круг Мудринич начал играть больше, но по большей части, и он не сложился.

Тем не менее, в двух матчах за «Зенит» из одиннадцати в том сезоне болельщикам Мудринич запомнился. Один из них – игра второго круга со «Спартаком» (0:1), когда Мудринич могучим ударом со штрафного сотряс перекладину.

А свой единственный гол за «Зенит» Мудринич забил в матче второго круга против «Сатурна». Сделал он это конечно, со штрафного, выкрутив мяч в дальний угол.

Всего югослав провел лишь 11 матчей за «Зенит» и по общим оценкам стал одной из самых провальных покупок в истории «Зенита». С приходом Петржелы Мудринич был выставлен на трансфер, а вскоре просто разорвал контракт с петербуржским клубом.

«Перестроиться и заиграть в более жесткий и темповый футбол в «Зените» он не сумел», – заключил завершавший сезон в качестве главного тренера той команды Борис Рапопорт.

Штрафные Мудринич исполнял не хуже своего знаменитого соотечественника Синиши Михайловича. Но на этом, пожалуй, его плюсы заканчивались. Низкая скорость, полное отсутствие игры в отборе, и как следствие, плохое влияние на микро-климат – вот основные причины, почему Мудринич в «Зените» так и не заиграл.