Московский ЦСКА был оштрафован на 100 тысяч рублей за расистские выкрикивания в адрес бразильца Малкома во время матча с «Зенитом».

Такое решение было принято на очередном заседании КДК РФС, о чем сообщает пресс-служба организации.

Также по итогам 23-го тура Российской Премьер-лиги был оштрафован московский «Спартак» за неподобающее поведение команды на поле, поскольку сразу шесть футболистов клуба получили предупреждение от судьи в игре с «Арсеналом». Сумма штрафа — 100 тысяч рублей.

Напомним, «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0, игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Игра прошла при болельщиках, согласно требованиям Роспотребнадзора, матч посетили до 10% от вместимости стадиона. Клуб не реализовывал билеты, на матч пускали только владельцев абонементов.

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