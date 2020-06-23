Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему помогает возможность делать пять замен за матч.

Тренер объяснил, что в игре с ЦСКА тренерский штаб выпустил свежих игроков, которые по движению смотрелись лучше, чем те, кого заменили.

«Естественно, мы рассчитываем на всех футболистов, которых выпускаем. Готовим их, чтобы они чувствовали игровой ритм. Ротация, естественно, будет. Она будет немаленькая в следующих матчах», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак отметил, что только сейчас у команды есть возможность проводить полноценный недельный цикл, а дальше все матчи пойдут через два-три дня. Очень напряженный график, при котором каждый игрок очень важен для «Зенита».