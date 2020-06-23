Российский футбольный агент рассказал подробности по поводу возможного трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Европу.

В своем телеграм-канале Маньяков заявил, что сейчас менеджмент «Локомотива» плотно ведет работу с коллегами из Европы: в Италии есть варианты с тремя клубами, также существует два предложения от испанских клубов.

«К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж. Многое зависит от Алексея и его желания», — отметил Маньяков, добавив, что «Локомотив» точно не будет мешать трансферу. Зимой переезд Миранчука в Италию не состоялся исключительно из-за вето от Юрия Семина.

Также Маньяков рассказал, что в Европу может перебраться и полузащитник Дмитрий Баринов, к которому есть серьезный интерес от клубов из Германии.