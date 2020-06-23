Российский футбольный тренер, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев может в ближайшее время возглавить московский ЦСКА.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings. По данным СМИ, Газзаев глубоко переживает сегодняшние неудачи клуба и готов оказать помощь, однако при определенных условиях.

По мнению Газзаева, текущий состав ЦСКА не способен на решение задач высшего уровня, поэтому тренер хочет серьезного усиления для клуба. Отмечается, что Газзаев готов вернуться в клуб, чтобы бороться за победу в чемпионате России с усилением под выступления в Лиге чемпионов.

Отметим, нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может покинуть свой пост. По информации СМИ, тренер уведомил руководство клуба после поражения от «Зенита», что уходит в отставку. Официально ЦСКА будет готовить к матчу с «Динамо» тренер Сергей Овчинников.