Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил о том, где должны пройти первые централизованные сборы национальных команд.

Слова Драчева приводит портал РИА Новости.

По словам главы СБР пока три места для подготовки. Мужская сборная проведет первый сбор в Рыбинске.

«Мы готовим все документы, справки для подготовки именно в Рыбинске, ждем разрешения. Хорошо, что пока дали разрешение не проводить УМО в ФМБА, а привезти справки из регионов», — рассказал Драчев, отметив, что место тренировок женской сборной пока не определено.

«Пока рассматривается Ижевск (Удмуртия) или Чайковский (Пермский край). Тоже ждем разрешения от местных властей и Роспотребнадзора, а потом будем смотреть, где будет удобнее», — заявил Драчев, отметив, что сроки сборов пока неизвестны.