Генеральный директор казахстанского «Кайрата» Марат Баймуханов отреагировал на новости о подписании бразильца Вагнера Лава.

По словам гендиректора, которые цитирует портал «Чемпионат», никакого перехода еще не состоялось.

«Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент — ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — заявил Баймуханов.

Ранее Вагнер Лав объявил о переходе в клуб из чемпионата Казахстана в своих социальных сетях, отметив, что он очень рад принять новый вызов. Долгое время сообщалось, что Вагнер Лав может вернуться в московский ЦСКА и подписать контракт на один год, однако трансфер не состоялся.

Ранее Вагнер Лав выступал за клубы чемпионата Бразилии, России, Турции, Франции, а также играл за один из китайских клубов.