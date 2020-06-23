Российская фигуристка Станислава Константинова приступила к ледовым тренировкам в академии «Ангелы Плющенко» в Москве.

В официальном «Инстаграме» академии появилось фото с первой тренировки группы Александра Волкова на катке после карантина.

«Ровно три месяца карантина. И вот снова на льду группа Александра Сергеевича Волкова. Ура! Каток открыт! Начинаются тренировки!», — говорится в описании поста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @angelsofplushenko 22 Июн 2020 в 11:17 PDT

Также видео с первой тренировки на катке выкладывала сама Константинова, написав: «Буду засорять ленту своими прыжочками».

Во время режима самоизоляции Станислава Константинова тренировалась в домашних условиях на даче под Петербургом. В академию Плющенко Константинова перешла в феврале 2020 года, проведя под руководством новых тренеров не так много тренировок до карантина.