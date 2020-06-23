Супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак сообщила о том, что ее дядя умер от коронавируса.

В своем «Инстаграме» Семак рассказала об этом, разместив «сторис». По словам жены тренера, ее дядя скончался вчера, 22 июня, в инфекционной больнице Твери.

По мнению Анны Семак, идея о мировом заговоре снимает с людей ответственность, человек верит в то, во что удобно верить.

«Если меня спросят, знаю ли я лично того, кто умер от COVID-19, отвечу да. Простой мужик, не селебрити, жена работала на заводе, именно она заболела первой», — отметила Анна Семак, добавив, что в городе Кимры, где жил дядя, нет ни одного аппарата КТ, а когда пациента перевезли в Тверь, было уже поздно.

Напомним, жертвами пандемии коронавируса в России стали 8359 человек.