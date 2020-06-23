Российский биатлонист Максим Цветков будет представлять сборную Санкт-Петербурга. Информацию об этом сообщает портал News.ru.

Сообщается, что Цветков получил разрешение на переход в другую региональную сборную от Федерации биатлона Москвы.

Напомним, в прошедшем сезоне Максим Цветков не попал в состав сборной России на централизованную подготовку и тренировался самостоятельно. Помогал ему в тренировках главный тренер сборной Санкт-Петербурга на тот момент Александр Касперович. Отметим, что и в списках кандидатов в сборную России на сезон 2020/21 Цветков не значится.

Максиму Цветкову сейчас 28 лет, он является чемпионом мира по биатлону 2017 года в эстафетной гонке, а также чемпионом Европы 2014 года в гонке преследования.