Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на случай с вспышкой коронавируса на выставочном теннисном турнире Новака Джоковича Adria Tour.

Комментарий по поводу случившегося на хорватском этапе Adria Tour Хачанов размести в своем «Твиттере».

«Я расстроен тем, что мои друзья и коллеги сдали положительные тесты на COVID-19. Желаю всем, кто заразился, поскорее выздороветь. Берегите себя!», — написал Хачанов.

Напомним, несколько участников турнира Adria Tour заразились коронавирусом, в частности, сам Новак Джокович, а также болгарин Грегор Димитров, который вышел играть матч с температурой.

Выяснилось, что на самом турнире многие пренебрегали мерами предосторожности и активно контактировали друг с другом, а также провели вечеринку в ресторане.