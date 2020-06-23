Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на случай с вспышкой коронавируса на выставочном теннисном турнире Новака Джоковича Adria Tour.
Комментарий по поводу случившегося на хорватском этапе Adria Tour Хачанов размести в своем «Твиттере».
«Я расстроен тем, что мои друзья и коллеги сдали положительные тесты на COVID-19. Желаю всем, кто заразился, поскорее выздороветь. Берегите себя!», — написал Хачанов.
Напомним, несколько участников турнира Adria Tour заразились коронавирусом, в частности, сам Новак Джокович, а также болгарин Грегор Димитров, который вышел играть матч с температурой.
Выяснилось, что на самом турнире многие пренебрегали мерами предосторожности и активно контактировали друг с другом, а также провели вечеринку в ресторане.
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