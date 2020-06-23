Российская экс-биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева была выдвинута кандидатом в состав правления Союза биатлонистов России от Федерации биатлона Москвы.

Информацию об этом сообщает портал News.ru. Отмечается, что по итогам собрания московской федерации биатлона приняли решение избрать делегата на отчетно-выборную конференцию СБР в Химках, а также выдвинуть кандидата в члены правления организации.

Делегатом от Москвы на внеочередной отчетно-выборной конференции в Химках, которая запланирована на 11 июля, выдвинут Владимир Малин, в члены правления Союза предлагается выдвинуть Ольгу Зайцеву.

Ранее стало известно, что Максим Цветков получил разрешение от Федерации биатлона Москвы на переход в команду Санкт-Петербурга.