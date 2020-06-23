Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по поводу матча «Сочи» и «Ростова» в 23-м туре Российской Премьер-лиги.

Специалист отметил в эфире телеканала «Россия-24», что для возобновления чемпионата России в условиях пандемии был разработан абсолютно новый регламент, в РПЛ получили соответствующее разъяснение — вспышка коронавируса в команде не является форс-мажором.

«Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. Надо с этим согласиться. У лиги не было для этого оснований», — отметил Прядкин, добавив, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессионалы играли против мальчишек, поскольку это несправедливо.

«Хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна», — заявил Прядкин.