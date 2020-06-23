Американский тренер по фигурному катанию Лаура Липецки прокомментировала решение своей подопечной Алисы Лю о прекращении сотрудничества.

Слова Липецки цитирует NBC Sports.

Тренер отметила, что с удовольствием работала с Лю на протяжении всей ее карьеры. О решении Липецки сообщили хореограф Массимо Скали и отец Алисы.

«Чтобы не отвлекать внимание фигуристки и мешать ей сосредоточиться на том, чтобы реализовать свой потенциал и стать лучшей в мире, я предпочитаю больше не комментировать случившееся», — тактично подчеркнула тренер.

Напомним, под руководством Липецки Алиса Лю тренировалась с 5 лет. Сейчас фигуристке 14 лет, она провела первый юниорский сезон на международном уровне, завоевав серебро финала Гран-при среди юниоров, а также бронзу ЮЧМ в Таллине.