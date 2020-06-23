Спортивный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о генеральном директоре московского «Локомотива» Василии Кикнадзе.

Слова Селюка цитирует портал «Спорт День за днем». По словам агента, никто в мире не знает, кто такой Кикнадзе, но многие знают, кто такой Селюк.

«Нобель Арустамян брал интервью у Гаттузо. Спросил: «Вы знаете Дмитрия?». Он ответил: «Конечно». Это говорит о том, что я ему сильно помогал, когда ему никто не помог», — заявил Селюк, отметив, что ему важно мнение серьезных людей.

Самого Кикнадзе Селюк назвал пустышкой. «Теперь я буду каждый его трансфер просвечивать рентгеном. Могу сказать сразу, что на трансфере Жоао Мариу «распилили» два миллиона», — заявил специалист, добавив, что для этого понадобился агент Набиль Мерабтен.