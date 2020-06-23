Петербургский «Зенит» может вернуть бразильского полузащитника Виктора Жулиано, который провел в клубе один сезон.

Эту информацию утверждает французский журналист Ману Лонжон в своем «Твиттере».

Сейчас Жулиано выступает за клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, однако сейчас он хочет расторгнуть контракт, поскольку ему не выплачивают зарплату.

По данным Лонжона, сейчас в возвращении Жулиано заинтересованы два клуба: это петербургский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». В «Зените» Жулиано выступал в сезоне-2016/17, в «Фенербахче» — в сезоне-2017/18.

В 2018 году Жулиано переехал из чемпионата Турции в Саудовскую Аравию, сумма трансфера — 10,5 млн евро. Действующий контракт Жулиано с «Ан-Насром» действует до лета 2021 года.