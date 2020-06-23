Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор и эксперт Татьяна Тарасова опубликовала архивные фото своего отца, прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

В своем «Инстаграме» Тарасова поделилась несколькими фотографиями из архива в день смерти отца.

«Двадцать пять лет лет без папы….», — подписала фотографии Тарасова. Анатолий Тарасов ушел из жизни в 76 лет в 1995 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 23 Июн 2020 в 11:03 PDT

Анатолий Тарасов долгое время тренировал московский хоккейный клуб ЦСКА, а также какое-то время руководил сборной России по хоккею. Его образ не раз воплощался в различных кинофильмах.

Татьяна Тарасова неоднократно отмечала в интервью, что ее отец не смог перенести, когда у него отобрали звание заслуженного тренера СССР, и плакал, поскольку это было предательством.