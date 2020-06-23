Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал оригинальный пост, посвященный международному Олимпийскому дню.
В своем «Инстаграме» Траньков выложил фотографию с выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Сочи 2014 года вместе с партнершей Татьяной Волосожар.
«Мое олимпийское золото особенное, я на нем женат», — подписал фотоснимок Траньков.
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Напомним, Максим Траньков и Татьяна Волосожар встали в пару лишь в 2010 году и тренировались под руководством Нины Мозер. Вместе они завоевали золото чемпионата мира, стали четырехкратными чемпионами Европы и двукратными олимпийскими чемпионами, выиграв как командные соревнования, так и личные.
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