Мадридский «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Леванте» в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал защитник «Леванте» Бруно Гонсалес, который на 15-й минуте встречи срезал мяч в свои ворота. Отметим, обе команды нанесли по 12 ударов по воротам соперника, однако гости из Мадрида 7 раз отправили мяч в створ, в то время как «Леванте» — ни одного.

Благодаря победе над «Леванте» «Атлетико» поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, обогнав «Севилью». Сейчас у команды Диего Симеоне 55 очков за 31 тур. «Леванте» же идет на 11-м месте, имея в активе 38 очков.