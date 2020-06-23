«Барселона» начала матч с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра проходит на «Камп Ноу» в Барселоне, зрителей на игре нет согласно требованиям регламента возобновления Ла Лиги.

Главным судьей поединка был назначен Хесус Хиль Мансано.

Отметим, осечка в предыдущем туре Ла Лиги сдвинула «Барселону» с первой строчки в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. Сейчас лидером чемпионата по дополнительным показателям является мадридский «Реал» — у команды Зинедина Зидана, как и у «Барселоны сейчас 65 очков.

После возобновления чемпионата «Барселона» обыграла «Леганес» и «Мальорку», но сыграла вничью с «Севильей».

«Атлетик» идет на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, команда из Бильбао набрала 42 очка за 30 туров чемпионата Испании.