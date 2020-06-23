Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила подписчиков с международным олимпийским днем и поделилась архивным эксклюзивным видео.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила ролик с тренировочным прокатом своей короткой программы, которая принесла ей победу на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Тогда спортсменка каталась под музыку из балета «Лебединое озеро» и кинофильма «Лунный свет».

«КП, тренировка. С Международным Олимпийским днём!», — подписала видео Загитова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 23 Июн 2020 в 12:39 PDT

Напомним, Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в свой первый взрослый сезон в фигурном катании. Также в сезоне-2017/18 фигуристка взяла золото на чемпионате России в Санкт-Петербурге, чемпионате Европы в Москве, а также выиграла финал серии Гран-при.