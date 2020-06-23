Российский боец ММА, выступающий в UFС в тяжелой весовой категории, Александр Волков получил запрет на проведение боев после поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом на UFC Fight Night 173.

Информацию об этом сообщает портал MMAFighting.

Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада, которая оценила состояние Волкова после поединка на турнире и запретила проводить новые бои до 21 июля. Также отмечается, что тренировки с полным контактом Волков сможет возобновить раньше — уже с 12 июля.

Напомним, Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном бою вечера на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе. Блэйдс выиграл бой единогласным судейским решением со счетом 49:46, 48:47, 48:46.

Последнюю победу в UFC Волков одержал в ноябре 2019 года, победив Грега Харди на турнире в Москве.