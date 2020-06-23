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Первая ракетка мира Джокович заболел коронавирусом

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус. Жена и дети теннисиста также сдали анализы, у супруги выявлен COVID-19, у детей — нет. Джокович выступил организатором выставочного турнира Adria Tour в Хорватии, на котором не соблюдались меры предосторожности. Также среди участников заболел Грегор Димитров.

Ещё одна ученица Тутберидзе перешла в академию Плющенко

Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме». Фигуристка написала, что за время карантина в ее жизни произошли изменения: она перешла в академию Евгения Плющенко. Парсегова также поблагодарила тренера Сергея Розанова за то, что сможет оставаться в его команде. Розанов, напомним, тоже перешел на работу к Плющенко.

СКА сыграет в трех турнирах, чтобы подготовиться к новому сезону в КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА планирует выступление в трех товарищеских турнирах в рамках подготовки к сезону-2020/21 в КХЛ. Команда выйдет из отпуска 11 июля, проведет два тренировочных сбора — в Новогорске и в Финляндии, а также примет участие в трех турнирах — Sochi Hockey Open, «TANECO Кубок чемпионов» в Казане и в турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге.

Зайцева может стать одним из членов правления СБР

Российская экс-биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева была выдвинута кандидатом в состав правления Союза биатлонистов России от Федерации биатлона Москвы. Такое решение было принято на очередном заседании федерации.

Туктамышева и Лазукин защитили дипломы в университете Лесгафта на «отлично»

Российские фигуристы Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева на «отлично» защитили выпускные работы в НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, г. Санкт-Петербург. Спортсмены обучались на кафедре теории и методики фигурного катания на коньках, теперь они стали дипломированными тренерами по фигурному катанию.

Константинова приступила к ледовым тренировкам в академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова приступила к ледовым тренировкам в академии «Ангелы Плющенко» в Москве. В официальном «Инстаграме» академии появилось фото с первой тренировки группы Александра Волкова на катке после карантина. «Ровно три месяца карантина. И вот снова на льду группа Александра Сергеевича Волкова. Ура! Каток открыт! Начинаются тренировки!», — говорится в описании поста.

Вагнер Лав объявил о переходе в казахстанский «Кайрат»

Бразильский нападающий Вагнер Лав объявил о переходе в казахстанский «Кайрат», выложив ролик в «Инстаграме». «Очень доволен новым вызовом», — написал Вагнер Лав под видео. Официального подтверждения трансфера от казахстанского клуба пока не последовало, наоборот, гендиректор «Кайрата» отметил, что пока трансфер Вагнера Лава находится на стадии разговоров.