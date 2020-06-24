Нападающий системы СКА Никита Чибриков поделился впечатлениями от переезда в Санкт-Петербург. Хоккеист стал одним из участников обмена между СКА и столичным «Динамо».

«В СКА создана очень сильная хоккейная структура, состоящая из команд МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В этих командах собраны одни из лучших хоккеистов страны, и для меня будет честью играть с такими сильными ребятами и под руководством сильного тренерского штаба», — заявил Чибриков, слова которого приводит пресс-служба «СКА-1946».

Нападающий отметил, что со многими тренерами СКА знаком уже не первый год, так как работал с ними в юниорской сборной. Хоккеист подчеркнул, что в СКА есть все условия для развития, поэтому он принял решение остаться в России.

Чибриков признал, что его ждет высокая конкуренция за место в составе. По словам форварда, соперничество на льду только добавляет ему азарта.

«Буду стараться, много работать, в переходе в СКА вижу только плюсы для себя. Буду стараться своей игрой и результатами оправдать такое доверие со стороны руководства клуба», — сказал Чибриков.

Напомним, СКА обменял в «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого, а взамен получил права на защитника Павла Минтюкова, нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.