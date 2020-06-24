Надежда Карпова вместе с еще шестью футболистками покинула «Севилью». На официальном сайте сказано, что девушки решили пойти по другому профессиональному пути. Что это значит, пока непонятно, но новый клуб Карповой пока неизвестен.

Надя играет в Испании с 2017 года — сначала девушка выступала в «Валенсии», а затем в «Севилье». В России она играла за «Зоркий» и «Чертаново», в составе первых становилась серебряным призером национального чемпионата, а в «Чертаново» была лучшим бомбардиром, после чего и привлекла внимание испанских скаутов. В женской Примере Карпова не выиграла ничего. В «Валенсии» она быстро проиграла конкуренцию и перестала попадать в состав, в более слабой «Севилье» дела шли получше и Карпова даже забивала красивые голы.

Представить Надю в другом европейском чемпионате, кроме испанского, непросто. Надежда — очень раскрученный футболист, но далеко не сильнейший в России. Вспомним ее голевую засуху в Примере, длившуюся больше года, которая точно не пойдет ей в плюс при переговорах с новым клубом.

Зимой ходили слухи о том, что на Карпову претендуют английские «Челси», «Вест Хэм», и «Рединг», а также «Рома», а сама россиянка хочет перейти именно в стан команды Абрамовича, но сейчас эти разговоры поутихли. Не исключено, что в борьбу за такую раскрученную спортсменку включится недавно созданный «Зенит», которому как раз не хватает суперзвезды в составе.

При всей звездности и медийности Карпову уже несколько лет не берут в сборную России. Она конфликтовала с тренером, а ее отец недавно выражал недоумение: как же так, Надя нужна «Севилье», но не нужна в сборной? Видимо, Надежда не посвящает отца в свои дела, раз через пару месяцев она покинула Андалусию. Переход в «Зенит» может не только поднять Карповой популярность и зарплату, но и вернуть место в сборной, которое она, справедливости ради, заслуживает.