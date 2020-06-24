Спортивная журналистка Мирна Зидарич, работавшая на выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour, заболела коронавирусом.

Зидарич является сотрудницей одного из хорватских телеканалов, она освещала турнир Джоковича. Недавно она почувствовала себя плохо и сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Напомним, первым, кто заболел, стал болгарский теннисист Григор Димитров, а также его тренер. Затем коронавирус нашли на Борны Чорича, Виктора Троицки и его беременной супруги, а также у самого Джоковича, его жены и специалиста по физподготовке.

Кроме того, заболел пятилетний мальчик, который является внуком владельца ресторана, где Джокович устроил вечеринку.

Меры предосторожности на турнире не соблюдались: теннисисты сыграли в баскетбол и тесно общались друг с другом на матчах.